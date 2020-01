Bude Róbert Fico stíhaný za porušenie Ústavy Slovenskej republiky?

Som pevne presvedčený, že odobratie slovenského štátneho občianstva na základe prijatia občianstva inej krajiny je protiústavné a som prísne za zrušenie tohto zákona.

Poďme na chvíľu do Veľkej Británie.

Situácia okolo vystúpenia Veľkej Británie z Európskej Únie je momentálne pre Slovákov tam žijúcich veľmi nepríjemná. Imigrácia a obchod sú dva najdôležitejšie prvky a ich kvalita bude závisieť od kvality vyrokovanej dohody. Aj keď sa špecializujem na medzinárodné obchodné právo, v tomto blogu budem písať o imigrácii a dvojitom občianstve.

Britský premiér Johnson sa rozhodol zakázať zákon o predĺžení prechodného obdobia po brexite, ktoré má podľa jeho zámeru trvať maximálne do konca roka 2020. Obchodná dohoda je najhlavnejší prvok, od ktorého bude závisieť budúci vzťah medzi EÚ a Veľkou Britániou, čiže aj Slovenskom. Tu sa bude odvíjať aj pohľad na vstup do pracovného trhu, vízové povinnosti, nárok na dôchodky, materské dávky, sociálne dávky v nezamestnanosti, prístup do zdravotného systému a mnoho ďaľšieho, čo je dnes pre občanov Slovenskej republiky vo Veľkej Británii samozrejmosťou. Pokiaľ sa dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nedotiahne do úspešného konca, naši občania žijúci na britskom území môžu čeliť rôznym scenárom. V Británii existuje schéma, ktorá sa volá štatút usadlíka. Tí, ktorí nemajú skompletizovaný štatút usadlíka, budú po danom dátume zaradení na listinu nelegálnych prisťahovalcov. Čiže tí, ktorí majú nárok na britské občianstvo a nepožiadali oň, len preto, aby nestratili to slovenské a zároveň nepožiadali z akýchkoľvek dôvodov o štatút usadlíka, alebo im bol zamietnutý, môžu čeliť v budúcnosti štatútu nelegálneho prisťahovalca. Dvojité občianstvo môže takým scenárom zabrániť.

Žiaľbohu, Slovensko je jedna z mála krajín Európy, ktorá dvojité občianstvo nepovoľuje. Je absolútne normálne, že pokiaľ niekto žije a pracuje určitú dobu v inej krajine, vzniká mu nárok na získanie jej občianstva. Tu musím pripomenúť, že na Slovensku by mala platiť sloboda a občania by mali mať možnosť sa slobodne rozhodnúť pre to, čo pre seba uznajú za vhodné. Keď sa občan SR rozhodne pre občianstvo inej krajiny, malo by mu to byť povolené bez toho, aby bol akokoľvek potrestaný. Róbert Fico sa rozhodol trest udelovať vo forme odobratia slovenského občianstva a pokutou 3319 eur za jeho nenahlásenie. A to aj napriek tomu, čo Ústava SR jasne hovorí. Je to článok 5, odseku 2, Ústavy SR, podľa ktorého "nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli". Slovo vôľa je definované, ako "schopnosť človeka slobodne sa rozhodovať". Znamená to, že všetci tí, ktorí akokoľvek slovenské občianstvo získali, sú jeho vlastníkmi až do chvíle, v ktorej sa ho sami nezrieknu. Na Slovensku toto zrieknutie za všetkých vybavuje Róbert Fico, jeho zákonom z roku 2010. Aj keď im ho podľa Ústavy SR nemožno odobrať, proti ich vôli. Aby som to lepšie interpretoval, uvediem krátky príklad.

Keď sa občan SR rozhodne pre občianstvo inej krajiny a napríklad oficiálnym vyjadrením v liste, kde vyjadrí svoju vôľu, že občianstva SR sa nevzdáva ani po prijatí cudzieho štátneho občianstva, občianstvo SR mu podľa Ústavy SR nemožno odobrať. A to preto, lebo vyjadril svoju vôľu, slovenského občianstva sa nevzdať.

Už dávnejšie som deklaroval, že budem robiť všetko preto, aby sa tento zákon zrušil a prijali sme zákon, ktorý bude možnosť ponechania dvojitého občianstva povolovať. Takisto som nezabudol na tých, ktorí o slovenské občianstvo prišli a tu som prísne za to, aby im bolo vrátené. Ďalej verím, že odobratie občianstva SR, by malo byť vrátené na preskúmanie Ústavným súdom, kde by sa mala k tejto veci vyjadriť potrebná, dostatočná väčšina ústavných sudcov. Dvojité občianstvo je momentálne veľmi dôežité hlavne pre Slovákov v Británii a možno v budúcnosti bude veľmi dôležitou súčasťou aj mnoho ďaľších Slovákov, dnes žijúcich na Slovensku.