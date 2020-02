Slovenská vláda nevie hospodáriť

Je momentálna situácia podnikateľského prostredia pozitívna? Neplatíme zbytočne príliš veľa daní? Myslím si, že nastal čas na zmeny. Slovensko potrebuje hĺbkovú zmenu v oblasti daní a podnikateľského prostredia.

Na mysli mám odbremenenie konkrétnych prvkov, ktoré zabraňujú rýchlejšiemu rastu životnej úrovne a teda aj lepšiemu životu samotných občanov na Slovensku, ako aj posilnenie prvkov, ktoré sú dnešnou vládou zanedbávané.

Začnem daňami. Daňové výhody sú prospešné vo viacerých smeroch v súvislosti so zlepšovaním hospodárstva a udržiavania odstupu najmä od recesie? Recesia nám momentálne nehrozí, ale je viac ako rozumné mať rezervy a byť pripravení aj na taký scenár. Môžeme si pripomenúť, ako silné Nemecko v roku 2018 recesii uniklo len o vlások.

Recesia je pojem, ktorý v akejkoľvek krajine môže predstavovať ťažké ekonomické výzvy pre štát a vyžaduje čo najrozumnejšie riešenia. V prípade recesie trpí vždy podnikateľské prostredie a to má následný efekt na občanov, pretože občania sú spotrebitelia. Na to, aby vláda robila rozumné rozhodnutia netreba čakať až do recesie a rozumné riešenia treba implementovať a udržiavať v neustálom cykle. Dnešná slovenská vláda robí presný opak, rozhadzuje, nemyslí na rezervy a čaká do vtedy, až bude zle. Na budovanie hospodárskej sily treba čo najlepšie metódy. Existujú rôzne spôsoby, ako hospodáriť rozumnejšie v porovnaní s tým, čo posledné smerácke vlády predvádzajú. Tieto riešenia sa týkajú schopnosti daňových škrtov s cieľom stáleho zvyšovania hospodárskeho rastu. Je to jeden zo spôsobov, ktorý môže ochrániť Slovensko od zlých časov.

Daňové úniky, zlé podnikateľské investície a činnosti, plus malé úspory sú výsledkom neodborného, alebo zámerného prístupu slovenskej vlády k podnikateľskému sektoru, čo znamená nezodpovedný prístup k vlastnej ekonomike, teda k vlastným občanom. Na Slovensku sa za posledných dvanásť rokov darilo hlavne podnikateľom blízkym Smeru. Áno, oni zarobili počas smeráckych vlád rozprávkové peniaze. Nazvem to slovom hnus, ktorý sa musí zmeniť.

Ale čo ostatní podnikatelia a obyčajní ľudia? Náš systém je nastavený v režime vysokého zdanenia nielen podnikov, ale aj pracovnej sily. Pokiaľ existuje problém v konkrétnych oblastiach v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily, menšie dane a odvody poskytujú riešenie aj na tento problém. Ľudia sú pri nižších daniach ochotní vziať aj menej platenú prácu. Dnešná vláda takisto nemá žiadny rezervný plán pre potenciálny prípad horších časov, alebo recesie. Som pevne presvedčený, že myslieť do budúcnosti a mať rezervy je výsledok zdravého rozumu. Môj názor je, že dnešná vláda zdravý rozum nepoužíva. Fakt, že dnešná vláda nemá žiadne rezervy beriem, ako veľmi nezodpovedné hospodárenie. Z uhľa pohľadu do dlhodobej budúcnosti a pripravenosti na horšie časi sú potrebné rezervy, tam niet o čom diskutovať. Mať stabilné rezervy sú najlepší spôsob, aby sa v prípade recesie ľudia a podniky vedeli dostať do normálu a dokázali zvýšiť prevádzkovú činnosť. Zásadne odmietam šafárenie a masívne rozhadzovanie štátnych financií. Ďalej si myslím, že Slovensko by dnes recesiu veľmi ťažko zvládalo.

Výhodou, ktorú daňové zníženie predstavuje je zvýšenie efektívnosti v súkromných podnikoch. Investorom poskytuje príležitosť na vkladanie peňazí do projektov, pretože týmto odbremenením následne nespôsobuje toľko nákladov na prevádzkovanie investícií. Zníženie daní tiež znižuje riziko daňových podvodov, čím Slovensko dlhé roky trpí. Menej daní znamená vyššie zisky, vyššie výplaty, čo následne znamená nárast spotrebiteľov v oblasti spotreby produktov a služieb.

Zníženie daní sa dokáže pozitívne odzrkadliť aj v úsporách firiem, čo je ďaľšia metóda do dlhodobej budúcnosti v prípade horších časov, alebo recesie. Takisto to zabráni možnosti, aby sa väčšie firmy zmenili na formu oligopolov, prípadne monopolov, ktoré sú škodlivé pre hospodárstvo, ako jeden celok. Zníženie daní je nevyhnutným krokom na posilnenie pružnosti, ktorá existuje v podnikoch, ktoré sa snažia dosiahnuť zisk zo svojich investícií. Iba na základe zisku z investícií podnikov môže existovať zamestnanosť. Bez ziskov podniky nemôžu existovať, čiže ani zamestnávať. Zníženie daní, odvodov a regulácií dokáže podporiť všetky formy obchodných aktivít. Čiže znovu, udržiavanie až zvyšovanie zamestnanosti a konkurencie schopnosti, čo má za následok dopyt po pracovnej sile. Dopyt po pracovnej sile má následne efekt zvyšovania ceny pracovnej sily, inými slovami - zvyšovanie mzdy. Je to poskytnutie predvídateľného podnikateľského prostredia pre investorov, pre podniky a spotrebiteľov, ktorí sú najdôležitejšími aktérmi v ekonomike. Investori a firmy sú ochotní vstúpiť na trh iba vtedy, keď vedia, že môžu očakávať zisky z dlhodobého hľadiska. Podnikateľské prostredie preto musí poskytovať také spektrum, ktoré umožní firmám a investorom predpovedať pozitívnu budúcnosť. Vykonávaním iných stratégií, ako je napríklad nútenie firiem rozdávať a následne nechávať konkrétny sektor zarábať zo svojho zisku je umelo vytvorená a neudržateľná forma ekonomiky. Explicitným príkladom sú poukazy, ktoré vyšli z dielne SNS. Jednému dajú a druhému zoberú. Táto forma politiky je znásilňovanie firiem a ľudského faktoru v rozhodovaní o svojom živote. Pri takýchto krokoch sa dostáva ekonomika do nestabilného stavu a spôsobuje nepredvídateľnosť do dlhodobej budúcnosti. Riešenie, ako sú poukazy kapitána Danka je ekonomická úroveň žiaka siedmej triedy základnej školy. Naopak, zníženie daní, odvodov a regulácií predstavuje stratégiu, ktorá posilňuje zvyšovanie počtu podnikov. Vyšší počet podnikov má efekt zvyšovania dopytu po pracovnej sile, čo následne spôsobuje boj o zamestnanca. Boj o zamestnanca následne znamená organické zvyšovanie mzdy. Znamená to, že ak chce firma získať zamestnanca, musí mu ponúknuť vyššie ohodnotenie ako konkurent. To má následne efekt na dlhodobú stabilitu a ekonomiku, plus budúcnosť firiem sa stáva predvídateľná. Potom si obyčajní ľudia môžu dovoliť dovolenky aj bez kapitánových poukazov.

Na Slovensku je toho mnoho, čo treba opraviť v rámci podnikateľského prostredia a daní. Dovolil som si poukázať na sedem dôležitých bodov.

1. odbremenenie daňovo-odvodového zaťaženia

2. odbremenenie registračných a iných administratívnych povinností

3. generovanie kvalifikovanej generácie s technickým zameraním

4. zabránenie tlačeniu na cenu práce kvalifikovanej pracovnej sily lacnou pracovnou silou

5. diverzifikácia a rozšírenie mentoringu v oblasti start-upov

6. ľahšia dostupnosť financovania start-upov

7. daňové prázdniny pre start-upi po určitú dobu