Je Slovensko pripravené na možné scenáre po Brexite? Časť 1.

Brexit sa môže priamo dotknúť každého nášho občana a preto som sa rohodol túto situáciu stručne opísať a poukázať na možné dopady.

Mnohí ľudia ešte dnes nemusia vedieť, čo vlastne Brexit znamená.

Brexit znamená vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré sa rozhodlo opustiť EÚ 31.januára 2020. V júni 2016 sa vo Veľkej Británii uskutočnilo referendum, v ktorom sa 17,4 milióna ľudí rozhodlo pre túto cestu. V percentách to bolo 52% ku 48%. Mnohí ľudia však nevedia, čo presne táto situácia znamená a preto upresním niektoré body a fakty.

Veľká Británia opúšťa EÚ, ale čo je EÚ a čo teda vlastne opúšťajú?

EÚ sa skladá z 28 európskych krajín, politického a ekonomického zoskupenia, ktoré sa navzájom podporujú. Všetky členské krajiny majú spoločné ciele, ktoré dosahujú na základe jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky. EÚ predstavuje pre samotných občanov a firmy veľké výhody. Umožňuje voľný obchod, čo znamená, že sa môže obchodovať medzi členskými krajinami bez akýchkoľvek kontrol a poplatkov. EÚ tiež umožňuje voľný pohyb osôb, bývanie a prácu v ktorejkoľvek krajine, ktorú si vyberiete. Tieto body môžu byť pre Britániu minolosť, avšak všetko bude závisieť od vzájomnej dohody.

Čo sa ešte bude diať?

Briti a EÚ majú stále o čom rokovať a doba na uzavretie dohody je koniec roka 2020. V stručnosti, obidve strany sa stále musia rozhodnúť a dohodnúť, ako bude vyzerať ich budúci vzťah. Tieto rozhodnutia bude potrebné dohodnúť počas implementačného obdobia, ktoré sa začalo s okamžitou platnosťou po dni Brexitu a má sa skončiť presne 31. decembra 2020. Počas tohto 11-mesačného obdobia budú Briti dodržiavať všetky pravidlá EÚ a vzájomné obchodné vzťahy zostanú rovnaké.

Čo je potrebné dohodnúť?

Účelom prechodného obdobia je poskytnúť obidvom stranám priestor na rokovania o novej dohode a hlavne o obchodných vzťahoch.

Keďže Spojené kráľovstvo opustí jednotný trh a colnú úniu, na dosiahnutie dohody je 11 mesiacov nebezpečne krátka doba. Pokiaľ dohoda nebude úspešná, Spojené kráľovstvo čelí scenáru, že bude kategorizované, ako tretia krajina. To by znamenalo tarify za export pre obidve strany, plus ďalšie obchodné prekážky. Slovensko exportuje do Británie tovar v objeme okolo 4 a pol miliardy eur ročne. Ďalej to môže mať za následok aj odchod firiem z Británie, čiže aj pokles zamestnanosti. Odchod firiem a pokles zamestnanosti na ostrovoch môže spôsobiť pokles dopytu po tovare, čo môže predstavovať ďaľší negatívny dopad pre export zo Slovenska. To bude mať za následok pokles slovenského HDP. Taký scenár by nebol určite dobrý pre nikoho.

O čom bude ešte potrebné rozhodnúť?

Napríklad:

Imigračná politika

Presadzovanie práva

Prístup údajov, dát, informácií a bezpečnosť

Letecké normy

Prístup k vodám v súvislosti s rybolovom

Dodávky elektriny a plynu

Licencie a regulácie liekov

Nie so všetkým z týchto bodov bude mať Slovensko súvislosť, ale všetky body budú mať priamy vplyv na konečnú podobu vzťahov medzi oboma stranami. A keďže je Slovensko členom EÚ, priame dopady budú vytvorené aj na Slovensko.

Čo je prechodné obdobie?

Prechodné obdobie obsahuje aspekty odchodu z EÚ a je to obdobie určené pre dosiahnutie dohody medzi oboma stranami v oblasti spomenutých bodov. Kľúčovou zmenou bude takisto vytvorenie colnej hranice medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Akýkoľvek export do Británie, alebo do EÚ cez Severné Írsko bude predmetom kontrol a bude spadať pod povinnosť platby cla za tovar. V takom prípade znova utrpia obidve strany, čiže aj Slovensko.

Smutnou pravdou je, že Smerácka vláda sa doslovne vykašlala na prípravu dopadov a mala na to čas od roku 2016.

Jedno je isté, aj Slovensko potrebuje niekoho, kto sa v tejto veci vyzná a dokáže pripraviť našu krajinu na všetky možné scenáre, ktoré nám Brexit prinesie.

Aké ďaľšie dopady môže mať Brexit priamo na Slovensko a Slovákov žijúcich v Británii uvediem v pokračovaní v ďaľšom blogu.