SLOVENSKO POTREBUJE ODBORNÍKOV, AKO JE MARTIN KLUS. ČASŤ 1.

Veľmi dobre viem, že ľudia sú mnohokrát nespokojní so spôsobom, akým Slovensko ide. Posledné roky nám ukázali, že potrebuje skutočných odborníkovm ktorí to myslia s nami dobre.

Čo je rozdielom v tohtoročných voľbách

Vo voľbách 2020 máme definitívne jeden historicky z najsilnejších dôvodov voliť. Teda aspoň s jasnou viditeľnosťou je v tohtoročných voľbách dôvod, aby vznikla vláda, za ktorej sa nebudú sledovať a vraždiť novinári, vykrádať štátna kasa, zneužívať postavenia verejných činiteľov, kradnúť eurofondy, predražovať štátne zákazky, ponechávať moc jednotlivcom, dosadzovať svojich ľudí a občanom klamať do očí, že pre nich štát niečo robí.

Právo voliť

Sú ľudia, ktorí sa sťažujú, ale nerobia nič, aby niečo zmenili. Naopak, sú aj ľudia, ktorí vždy k volebnej urne idú. Na Slovensku máte ako občan starší ako 18 rokov právo voliť. Hlasovanie znamená, že máte slovo, ktoré odovzdáte kandidátovi, ktorý vás bude zastupovať a participovať na určitých iniciatívach. Voliť je právo, privilégium a povinnosť hlasovať, ako občan vašej krajiny a člen vašej komunity. Ľudia si môžu myslieť, že na ich hlase nezáleží, ale hlasy môžu formovať situáciu na Slovensku ďaleko viac, ako si vedia predstaviť. Preto je potrebné voliť osvedčených odborníkov.

Rekordná účasť voličov bude potrebná

Voľby 2020 budú potrebovať rekordnú účasť voličov, pokiaľ chcú na Slovensku zmenu k lepšiemu. Len pripomeniem to, čo vyšlo na javo ohľadom strany Smer, ich prepojeniach a mnoho ďaľšieho je silný dôvod na volanie po zmene. Prečo toľko ľudí za posledné roky volilo týchto politikov? Odpoveď je jasná. Je to silný populizmus vo forme sociálnych balíčkov. Ľuďom nebolo vysvetlené, že si všetko sami zaplatia v rôznych formách výberu daní. Slovensko potrebuje slušných politikov s vysokým stupňom odbornosti a inteligencie. Áno, slušnosť, odbornosť a inteligencia sú veľmi dôležité prvky na riadenie krajiny. V tomto prípade môže ísť príkladom poslanec NRSR, Martin Klus zo strany SaS. Martin Klus spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa v slovenskej politike menila situácia k lepšiemu a to do dlhodobej budúcnosti. Preto je veľmi dôležité, aby politici jeho charakteru zastupovali ľudí, ktorí chcú jednoducho povedané, lepšie Slovensko.

Kto je Martin Klus

Martin Klus je slovenský profesionálny politológ a promovaný politický teoretik. Získal postgraduálny diplom z teórie politiky. Pred vstupom do slovenskej politiky pôsobil ako univerzitný lektor a politický analytik poskytujúci stovky politických analýz domácim médiám. Už tu sa odzrkadluje vysoký stupeň vzdelanosti a odbornosti. Slovensko a hlavne mladá generácia potrebuje byť motivovaná práve odborníkmi, ktorí majú skúsenosti zo školstva a politického spektra, pretože mladá generácia je budúcnosť Slovenska. V rokoch 2013 a 2014 patril medzi najcitovanejších slovenských politológov a sociológov, čo je ďalší znak toho, akú odbornosť tento politik predstavuje. Jeho vystúpenia v NRSR a v televíznych reláciach sa ukazuje jeho politický a komunikačný talent, ako má na Slovensku málo kto. Martin Klus sa špecializuje hlavne na Zahraničnú politiku.

Medzinárodné vzťahy

Odborníci špecializujúci sa na sektor medzinárodných vzťahov sú v dnešnom svete cenní z mnohých dôvodov. Medzinárodné vzťahy podporujú úspešnú obchodnú politiku medzi národmi, podporujú cestovanie súvisiace s podnikaním, cestovným ruchom, poskytujú ľuďom príležitosti na zlepšenie ich života a zaručujú mier. Medzinárodné vzťahy takisto umožňujú národom navzájom spolupracovať, zhromažďovať zdroje a zdieľať informácie, ako spôsob riešenia globálnych problémov, ktoré presahujú ktorúkoľvek konkrétnu krajinu alebo región. Medzisúčasné globálne problémy patrí terorizmus, životné prostredie, vojny a mnoho ďaľšieho. Čo ma ďalej desí je, že pri dnešnom režime, aký panuje na Slovensku sa z našej krajiny o pár rokov stane odmietaný subjekt. Ľudia potrebujú presný opak. Potrebujú, aby sa zo Slovenska stala medzinárodne vyspelá krajina do dlhodobej budúcnosti. A preto potrebujeme vložiť našu krajinu do rúk odborníkov ako je práve Martin Klus.