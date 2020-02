Budúcnosť medzi Slovenskom a Britániu? Časť 2.

Spojené kráľovstvo, ktorého obchod so zvyškom EÚ predstavuje 532 miliárd eur ročne je už vo finálnom štádiu procesu v súvislosti s ich vystúpením.

Tento proces je 11 mesačné obdobie rokovaní o konečnej podobe dohody medzi oboma stranami. Jednotný trh EÚ predstavuje HDP vo výške 15,3 bilióna eur. Ako sa ďalej budú čísla vyvýjať je otázne. Export zo Slovenska do Británie sa udržuje v objeme okolo 4,5 miliardy eur ročne. Prvý deň v roku 2021 budeme svedkami dvoch scenárov - riadený, alebo neriadený Brexit. Riadený predstavuje vystúpenie Britov s dohodu a neriadený bez dohody. Obidva scenáre sú dôležité, avšak momentálne nie je až tak podstatné hovoriť o riadenom Brexite, ako o neriadenom a to z jedného dôvodu. V prípade dohody sa pokles HDP Slovenska odhaduje od 0,3% až 0,9%, ale dohoda existovať bude a to je podstatné. Naopak, pri neriadenom Brexite je odhad poklesu nášho HDP vyšší, avšak nie konkrétny. Práve tento fakt vykresluje scenár, na ktorý je rozumné sa pripraviť čo najlepšie, ako je možné, pretože pokles môže byť katastrofálny. A preto musia byť prípravy na tvrdý Brexit prioritné. V predošlom blogu som spomenul niektoré z konkrétnych prvkov, na ktoré bude potrebné nájsť konsenzus. Jeden z nich sú lieky.

Európska federácia farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA), už dávnejsšie vyjadrila znepokojenie a vyzvala politikov, aby sa v rámci Brexitu zamerali na ochranu pacientov. To sa týka aj Slovenska a nášho vnútroštátneho systému. Pýtam sa, čo urobil Róbert Fico v tejto veci od roku 2016? Namiesto zamerania sa na ochranu pacientov sa Britom vyhrážal. Doslovná arogancia nadobudnutá nekontrolovateľnou mocou, kde si Fico myslel, že môže všetko. Taký pajác, ako Fico sa ide vyhrážať Británii. Neskutočné! Ja len do budúcnosti dúfam, že to Británia nebrala vážne a toho pajáca mala na smiech. Ale späť k veci. Británia je zainteresovaná v celkovej produkcii liekov v objeme 10% a tento sektor financuje až v objeme 20%. Z Británie sa exportuje medzi 40 miliónov až 45 miliónov balení liekov. Z tohto čísla prúdi značná časť na Slovensko. Fico, Pellegrini, či Smer vo všeobecnosti znovu nespravili opatrenia, ktoré by podali pomocnú ruku v prípade negatívnych dopadov. Hlavne, že sa šafárilo kde sa mohlo, ale tam, kde bolo treba peniaze nešli. Obraz tohto scenáru môže predstavovať extrémne vysoké ceny za konkrétne lieky, alebo ich absolútnu nedostupnosť. Na objasnenie tejto veci sa pokúsim použiť konkrétnu interpretáciu možného deja: nedostupnosť konkrétnych liekov môže nastať v prípade takých liekov, ktoré majú registráciu iba v Británii. V takom prípade by nastala potreba náhrady. Pokiaľ by náhrada nebola dostupná, boli by sme svedkami veľmi drahého lieku, alebo v tom najhoršom prípade, pacienti by liek nedostali, čím by mohli čeliť riziku úmrtia. Pokiaľ sa tak stane, treba ísť poďakovať hlavne samotnému Ficovi, ako aj celej vláde.



Slovensko potrebuje jednoznačne odborníkov. Právnikov v oblasti medzinárodného obchodného práva bude Slovensku treba, ako rybám vodu. A to z dôvodu eliminovania rizík, ktoré nás na medzinárodnej politickej scéne môžu potrápiť. V sobotu, 29.02.2020 si občania SR budú voliť novú vládu a preto by sa mali riadne zamyslieť a krúžkovať zástupcov, ktorí ich dokážu zastúpiť v kľúčových odboroch.

Žil som 13 rokov v Londýne, odkiaľ som sa pred rokom vrátil späť na Slovensko. Špecializujem sa na medzinárodné obchodné právo a kandidujem za poslanca do NR SR, za stranu Sloboda a Solidarita, z čísla 115. Volíte odbornosť - volíte správne.