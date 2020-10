Pán premiér Matovič, pán minister Sulík, ale aj pán Harabin a jemu podobní.

Covid-19 negatívne vplýva na celkové diane bežného života ľudí. Premiér Matovič chce zatvárať, iní sú proti. Niektorí sa snažia všemocne presviedčať, že hygienické opatrenia netreba dodržiavať, čo pokladám za veľmi nešťastné.

Nedávno boli zverejnené štatistiky o tom, ako trpí medzinárodný obchod v oblasti dopytu a dodávateľských reťazcov. Ďalej je tam turizmus, ktorý dostal smrtiacu ranu. Šport, v ktorom prežijú len tí najbohatší, ale aj kultúra a mnoho ďaľšieho. Akú úroveň ekonomickej deštrukcie tento domino efekt dosiahne je otázne a je to otázne aj v prípade Slovenska. V prípade Slovenska však môžeme tvrdiť o predvídateľnosti, na čoho základe vieme negatívne ekonomické dopady znížiť. Logicky je jasné, že v súvislosti s obchodom je vždy lepšie ak kvapká, ako by malo byť sucho. Vďaka za zachovanie chladnej hlavy a zdravého rozumu patrí predovšetkým ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. Pokiaľ by nebolo jeho, neviem do akých rozmerov by premiér Matovič bol schopný zájsť. Každý vie, že zamestnanci a zamestnávatelia sú neodmysliteľnou súčasťou časti ekonomického cyklu. Na základe obyčajnej logiky je jasné, že ak v podnikoch nebude príjem, nebudú ani zaplatení zamestnanci a výsledok sa negatívne odrazí na dopyte po tovare aj v iných odvetviach. Inými slovami, domino efekt.

Nikto nemôže túto situáciu dnešnej vláde závidieť a treba uznať, že Matovič sa ocitol naozaj v ťažkej pozícii. Takisto netreba zabúdať, že preberali vedenie štátu v strašnom stave po predchádzajúcich vládach. V rámci šírenia nákazy bolo dokázané, že Covid-19 tu už medzi nami zostane aj napriek akýmkoľvek opatreniam. V rámci opatrení bolo dokázané, že nosenie rúška znižuje riziko nákazy, rovnako ako aj ostatné hygienické opatrenia. Preto nedáva zmysel, aby Slovensko išlo ekonomicky samodeštruktívnou cestou, pretože hnusobu aj tak nezničíme. Vieme sa však chrániť. Jeden z problémov je, že mnoho ľudí kašle na dodržiavanie hygienických opatrení a šírenie nákazy sa preto môže zvyšovať. Otázka však znie, čo je dôvodom toho, že hygienické opatrenia nie sú dodržiavané. Do akej miery môžu za to vyhlásenia a ubezpečovanie ľudí o ne-povinnosti nosenia rúška? Pokiaľ majú také vyhlásenia vplyv na ľudí, ktorí následne rúška odmietajú, kto stojí za takými vyhláseniami? Náš pán premiér by mal upriamiť pozornosť aj na túto otázku a zakročiť tam kde treba, namiesto zatvárania podnikov. Existujú vyhlásenia a ubezpečovanie, ktoré prostredníctvom sociálnej siete vyjadril napríklad aj pán Harabin. Vo svojich vystúpeniach prirovnáva nosenie rúška k mučeniu, s odvolaním sa na chartu základných práv EÚ. V charte základných práv EÚ sa spomína mučenie ako: "Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu". Áno, to je pravda a pokiaľ by mal súdny dvor riešiť taký prípad, v ktorom má nosenie rúška negatívne pôsobiť na duševné zdravie človeka, pravdepodobne by súhlasil, pretože pre niekoho môže byť nosenie rúška ponižujúce, urážajúce a podobne. Avšak také niečo by muselo byť dokázané a to napríklad potvrdením od odborníka na duševné choroby. Ďalej neviem o tom, že článok 3, charty základných práv EÚ by sa vzťahoval na výnimočné situácie. Takisto je technicky nemožné, aby každý občan mohol každý deň preukázať negatívny test. Čiže ľudia, ktorí by sa chceli brániť, že nie sú nakazení by v takom prípade museli o takom tvrdení poskytnúť aj priamy dôkaz. Áno, sú aj ľudia, ktorí majú zdravotné problémy a rúško nemusí byť pre nich zdravotne prospešné. V takom prípade by možno mala vláda zvážiť špeciálne masky na základe lekárskeho potvrdenia pre tých, ktorím samotné rúško spôsobuje problémy.

Aj keď GP rozhodla, že ÚVZ robili počas prvej vlny niektoré opatrenia nie celkom v zmysle zákona, aspoň pochopili vážnosť situácie. Vážnosť situácie by mohol pochopiť aj pán Harabin a pri výklade jeho analýz by si mohol vstúpiť do svedomia. Vstúpiť do svedomia a na konci svojich výkladov vyzvať občanov, aby sa aj napriek jeho analýzam nebránili aspoň tomu noseniu rúška, aby sa zabránilo, alebo aspoň znížilo šírenie pandémie. Pán Harabin by si mal uvedomiť, že ho v jeho odporúčaniach môže poslúchnuť veľké množstvo ľudí, čo môže predstavovať šírenie, ale aj zníženie šírenia nákazy. Záleží od toho, aké posolstvo bude šíriť on sám. Potom náš pán premiér nemusí panikáriť a nemusíme sa báť ekonomickej samodeštrukcie. Pán Harabin podľa môjho názoru šíri posolstvo nezodpovednosti, ktoré mnohí nezodpovední radi budú využívať.

Držím palce ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi, aby sa mu podarilo presadiť zdravý rozum a premiérovi Matovičovi, aby začal konať viac objektívne, ako subjektívne. Pánovi Harabinovi a jemu podobným len toľko, aby sa v prospech Slovenska zdržali šíreniu posolstiev o ne-povinnosti nosenia rúška, aj napriek tomu, že sú o tom právne presvedčení. Ide tu o našu krajinu a nie o získavanie politických bodov pre ich vlastnú kariéru. Dodržujme hygienické opatrenia a nemusí zatvárať.